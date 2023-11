Veneto: Lollobrigida a Fieracavalli, al padiglione Masaf valorizziamo allevamento italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Valorizzare le razze autoctone e riconoscere il lavoro di tanti allevatori e addestratori, che portano avanti la tradizione, la storia e la cultura del cavallo italiano, il suo benessere e l'intera filiera: è questa la priorità del governo Meloni. Lo ha dichiarato il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, commentando le gare dei giovani cavalli allevati in Italia, in corso oggi al Padiglione del ministero dell'Agricoltura a Fieracavalli a Verona. “Vogliamo ridare slancio all'ippica, trascurata in questi anni, e a tutto il comparto allevatoriale italiano. La genealogia è uno strumento che più di ogni altro rappresenta lo strumento per migliorare gli esemplari, indirizzare, sul piano tecnico, l'attività selettiva e promuovere la valorizzazione economica. Il patrimonio genetico dei nostri cavalli è un valore fondamentale per la nostra Nazione e per tutto il mondo equestre", ha proseguito il ministro. (segue) (Rin)