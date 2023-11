Veneto: Lollobrigida a Fieracavalli, al padiglione Masaf valorizziamo allevamento italiano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Temi anche al centro delle tavole rotonde organizzate oggi dal Masaf e che riguardano, in particolare, le prospettive per il settore del galoppo; il rilancio del settore dell'ippica, con i contributi degli attori della filiera; il ruolo della Consulta nazionale dell'ippica, istituita per migliorare il rapporto tra il Ministero e le categorie ippiche; coinvolgere nelle scelte inerenti al proprio futuro i legittimi protagonisti di questo "sport" appassionante quanto unico. In visita allo stand istituzionale del ministero insieme al sottosegretario dell'Agricoltura, Patrizio La Pietra, il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi, il sindaco di Verona Damiano Tommasi e il presidente della Federazione italiana sport equestri Marco Di Paola. Il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, ha sottolineato l'attenzione di tutto il governo per il settore, a conferma dell'importanza del Sistema Italia che, in sinergia, lavora per valorizzare le eccellenze della nostra Nazione. "Fieracavalli è un luogo che, da 125 anni, attrae sempre più persone. Nessuna altra fiera al mondo ha la capacità di sopravvivere e di essere sempre contemporanea. Il cavallo è vicino all'uomo da secoli e il fatto di poterlo considerare un atleta è un passaggio fondamentale", ha detto Abodi. (Rin)