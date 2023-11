Medio Oriente: Valditara, legittimo manifestazioni Palestina, ma antisemitismo è male assoluto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo le ricorrenti manifestazioni pro palestina in diverse città "bisogna distinguere, un conto è manifestare per il popolo palestinese, per due popoli e due Stati, che è assolutamente legittimo e nessuno può interferire sulla libertà di studenti e dladulti, docenti e lavoratori, di fare quello che credono e manifestare le proprie opinioni politiche. Altra cosa sono gli atti di antisemitismo, che è il male assoluto e non deve più ritornare nella natura società. È incompatibile con i valori di democrazia di libertà rispetto e dignità di una persona. L'antisemitismo in me troverà sempre un ministro che lo contrasterà fortemente". Lo ha detto il ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, a margine dell'iniziativa #ioleggoperché alla libreria La Balena, tenutosi oggi a Milano. (Rem)