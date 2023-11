Regno Unito: polizia di Londra, arrestate altre dieci persone durante proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altre dieci persone sono state arrestate durante le proteste di oggi in corso a Londra. Lo ha riferito la polizia metropolitana della capitale britannica, secondo cui le persone tratte in arresto sono sospettate di vari reati fra cui possesso di armi e stupefacenti. "Oltre agli arresti effettuati per impedire una violazione della quiete pubblica in Tachbrook Street, oggi abbiamo effettuato altri dieci arresti per altri reati", ha affermato la Met. In precedenza, infatti, 82 persone sono state arrestate nel quartiere di Pimlico mentre tentavano di sfondare il cordone della polizia per disturbare lo svolgimento della manifestazione filo palestinese in corso nella capitale britannica. (Rel)