- "A tanti brucia da pazzi che a presiedere il Senato ci sia uno della nostra storia, mamma mia quanto gli brucia, eppure grazie a Dio, nessuno al Senato mi ha mai accusato di non rispettare al massimo il mio ruolo". Lo ha detto Ignazio La Russa durante il suo intervento alla celebrazione di Fratelli d'Italia per la ricorrenza della caduta del muro di Berlino in Piazza Cordusio a Milano. (Rem)