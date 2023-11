Pd: Boldrini, in 50 mila a piazza del Popolo, un futuro più giusto è possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una piazza del Popolo “strapiena di persone arrivate da tutta Italia con circa 200 pullman, treni speciali e tanto entusiasmo. C'è chi non ci credeva. E invece abbiamo dimostrato che c'è voglia di partecipazione e di lotta per i temi che contano”. Lo ha dichiarato Laura Boldrini deputata del Partito democratico e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo. “Le persone ci seguono: per la sanità pubblica, il salario minimo, la transizione ecologica, la pace, l'uguaglianza. In 50 mila, oggi, a dire che un futuro più giusto per l'Italia è possibile e questa piazza lo dimostra", ha concluso. (Rin)