Animali: Coldiretti, in Italia 600 mila cavalli tra sport e turismo

- Sono 600 mila i cavalli allevati lungo tutta la Penisola, a conferma della passione degli italiani per le passeggiate e il turismo equestre senza dimenticare però l'attività sportiva e la pet therapy. È quanto emerge dalle elaborazioni di Coldiretti in occasione della 124ma edizione di Fieracavalli a Verona dove la Coldiretti è presente al padiglione 1, ingresso Cangrande, con lo spazio "Al galoppo con la fantasia nel giardino didattico" dove si svolgono attività per grandi e piccini con i produttori agricoli e i cuochi contadini di Campagna Amica. Laboratori sensoriali ed esperienze guidate, l'arte della cura e bellezza dei cavalli, la sana merenda per i pony, la storia delle razze equine abili in campagna e della transumanza sono solo alcune delle attività proposte da donne Impresa della Coldiretti per far conoscere il mondo del cavallo. Con 32 razze tutte italiane, il Belpaese – sottolinea la Coldiretti – vanta la maggiore biodiversità equina d'Europa con il patrimonio equino concentrato in particolare in Lombardia, Lazio, Sicilia, Toscana, Piemonte, Emilia-Romagna e Puglia. Quote significative del patrimonio equino nazionale si trovano anche in Sardegna, Campania, Abruzzo e Veneto. (segue) (Com)