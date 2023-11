Roma: bandiere del Pd sventolano in Piazza del Popolo, tutto pronto per manifestazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le bandiere bianche, rosse e verdi del Partito democratico sventolano in Piazza del Popolo a Roma. In sottofondo un coro intona "Bella ciao", l'inno della resistenza. In diverse centinaia, da tutta Italia, si sono riuniti per la manifestazione nazionale indetta dal Partito democratico nella Capitale dal titolo "Per un futuro più giusto. L'alternativa c'è". Nella piazza sventolano numerose anche le bandiere della pace, tenute tra le mani dai manifestanti. La scritta "pace" illumina i led dei maxi schermi ai lati del palco allestito sulla Piazza e dove, nel pomeriggio, sono attesi gli interventi del presidente del Pd Stefano Bonaccini, e della segretaria del Pd, Elly Schlein. In piazza è arrivato anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. (segue) (Rer)