Roma: bandiere del Pd sventolano in Piazza del Popolo, tutto pronto per manifestazione (2)

- Sulla piazza sono allestiti diversi tendoni adibiti alla raccolta firme per il salario minimo e dove è possibile tesserarsi al partito. "Manifesto per la pace, per il salario minimo, per il diritto alla sanità pubblica", spiega una giovane manifestante in piazza. "Manifesto contro tutto quello che non abbiamo e manifesto per chi vorrebbe farlo e non può, ma anche per quella fetta di persone che non votano perché sono deluse e scoraggiate, sperando che anche loro tornino a scendere in piazza", conclude. (Rer)