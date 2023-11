Roma: Nanni (Azione), approvare regolamento su centri sportivi municipali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' fondamentale portare in discussione e approvare "al più presto in assemblea capitolina il nuovo Regolamento e Avviso Unico per i Centri Sportivi Municipali". Così in una nota Dario Nanni, consigliere capitolino e vice presidente della Commissione Sport oggi durante l'iniziativa organizzata dall'osservatorio capitolino sullo sport. "Le associazioni sportive dilettantistiche sono un patrimonio della nostra città, un punto di riferimento insostituibile sia dal punto di vista sportivo che dal punto di vista sociale. Per valorizzare queste realtà l'amministrazione si deve impegnare affinché le stesse vengano messe in condizione di svolgere le proprie attività sulla base di una piattaforma di regole chiare ed efficaci. È fondamentale poi che ci sia uniformità tra i municipi sulle procedure e sulle caratteristiche degli avvisi pubblici per l'affidamento delle palestre scolastiche. Vanno inoltre affrontate e risolte alcune criticità, come quella della gestione delle stesse palestre, gestite sulla base di scelte discrezionali da parte di alcuni dirigenti scolastici e che non sempre rispondono alle reali esigenze territoriali. Vanno inoltre rispettati gli impegni presi dall'amministrazione come la riduzione dei canoni a causa della pandemia, e valorizzare la territorialità e l' esperienza acquisita negli anni da parte delle Asd. Proprio per queste ragioni – conclude Nanni - e per l'importanza che le attività organizzate dalle associazioni sportive dilettantistiche svolgono e che rientrano di diritto tra i servizi alla persona mi auguro che si arrivi al più presto alla discussione e all'approvazione del nuovo regolamento dei centri sportivi municipali". (Com)