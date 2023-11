Rifiuti: Pace (Ama), azienda al lavoro su piano festività per prevenire emergenze a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Insieme a Roma Capitale "stiamo già predisponendo un piano di rafforzamento dei servizi e del personale per fare fronte al consueto e fisiologico aumento della produzione di rifiuti tipico del periodo natalizio. Proprio per evitare e prevenire situazioni di emergenza stiamo agendo con largo anticipo rispetto al periodo potenzialmente critico, il tutto anche in forza di una costante interlocuzione con le Organizzazioni Sindacali". Lo dichiara in una nota il Presidente di Ama Spa Daniele Pace. "Per garantire una maggiore e più efficace presenza sul territorio nelle giornate a cavallo delle Festività - si legge ancora - si stanno infatti approntando degli accordi sindacali mirati volti ad assicurare una maggiore disponibilità di risorse, aggiuntive e supplementari, rispetto alla turnazione ordinaria. Relativamente al bando di gara, a cui alcuni media in questi giorni hanno fatto riferimento, specifico che è la modalità trasparente ed ordinaria di individuare prestatori senza ricorrere a modalità opache e improvvisate e che Ama farà ricorso a prestatori esterni solo nel caso in cui si renda oggettivamente necessario, ma stiamo lavorando proprio per evitare questa eventualità. Nei prossimi giorni inoltre faremo il punto sui risultati, concreti e tangibili, già raggiunti rispetto al piano di riorganizzazione dei servizi varato ad agosto e a stretto giro presenteremo nel dettaglio il piano per le Festività".(Com)