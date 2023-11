Medio Oriente: Conte, vergognosa pavidità della politica su strage a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pavidità della politica sulla strage che si sta consumando a Gaza è vergognosa. Lo scrive su X il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte. “Oltre diecimila morti – prosegue –, per buona parte donne e bambini. Bombardamenti continui, che non risparmiano abitazioni civili e ospedali. Non possiamo tacere. Non siamo noi i depositari dei ‘valori occidentali’, i supremi cultori dello Stato di diritto, i massimi difensori del diritto internazionale umanitario?”. “Rompiamo il silenzio: governo, Ue e comunità internazionale si adoperino per imporre un immediato cessate-il-fuoco nella Striscia di Gaza”, conclude Conte. (Rin)