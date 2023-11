Migranti: Scholz, studieremo "da vicino" protocollo d'intesa Italia-Albania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco Olaf Scholz si è detto pronto a studiare "da vicino" il protocollo d'intesa siglato da Italia e Albania per il contrasto ai flussi migratori illegali. Parlando alla stampa a Malaga, dove ha partecipato al congresso del Partito socialista europeo, Scholz ha ricordato che "l'Albania sarà presto, a nostro avviso, un membro dell'Ue, il che implica che stiamo parlando di come possiamo risolvere insieme le sfide e i problemi all'interno della famiglia europea". "Tali accordi, che sono stati presi in considerazione, sono possibili e li valuteremo tutti molto attentamente", ha affermato Scholz. Italia e Albania hanno siglato lunedì un protocollo che prevede la creazione di due centri a giurisdizione italiane nel territorio del Paese balcanico: il primo sarà ubicato al porto di Shengjin, e sarà un punto di accoglienza; mentre il secondo sarà una struttura del tutto simile a un Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr), che si troverà a Gjader.(Geb)