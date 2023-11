Finanza: Lupi (Nm), rating Fitch altra delusione per chi tifa contro Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Fitch promuove l’Italia e la manovra del governo. Un’altra delusione per chi tifa contro l’Italia e per calcolo elettorale è pronto a scommettere contro il proprio Paese. Lo ha dichiarato il leader di Noi moderati, Maurizio Lupi. “La convalida del rating italiano – ha proseguito – dovrebbe essere uno stimolo propositivo per tutti, un punto di partenza per migliorare ancora, non un elemento di polemica strumentale”. (Rin)