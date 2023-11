Roma: assessore Urbanistica, inaugurato edificio polifunzionale a Valle Muricana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Inaugurato oggi l'edificio polifunzionale nella località di Valle Muricana, un'opera inizialmente realizzata dall'Associazione di Recupero Urbano Pietra Pertusa nel 2011, "che comprende anche la sistemazione del verde, parcheggi pubblici e viabilità interna all'area servizi per un importo pari a circa a 1.630.000 e rimasta poi abbandonata per oltre 10 anni, durante i quali è stata vandalizzata ed occupata". Lo si legge in una nota del Comune di Roma. "All'indomani dell'insediamento dell'amministrazione guidata da Roberto Gualtieri, Municipio XV e Dipartimento Urbanistica, attraverso una profonda sinergia e collaborazione istituzionale, hanno avviato i dovuti iter tecnico/amministrativi per il ripristino di questo importante luogo e la sua riqualificazione che si è finalmente conclusa con la consegna del bene alla cittadinanza". (segue) (Com)