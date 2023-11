Roma: assessore Urbanistica, inaugurato edificio polifunzionale a Valle Muricana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arciragazzi – Comitato di Roma avrà in consegna il bene per un periodo limitato all'ascolto del quartiere e delle realtà locali al fine di registrare le aspettative e le esigenze del territorio utili a comporre il nuovo bando pubblico. Un periodo di ascolto che unirà la necessità di sorvegliare la struttura e allo stesso tempo capire nel profondo quali servizi potranno essere più utili per il futuro del centro polifunzionale. "Una bella giornata resa possibile dal lavoro sinergico svolto con il Municipio XV e dalla forte volontà e passione che ancora una volta il Presidente Torquati e l'Assessora Chirizzi hanno mostrato nel governo del territorio" conclude Veloccia. (Com)