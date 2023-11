Roma: false prescrizioni per acquistare farmaci oppioidi, arrestato 30enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cittadino romeno di 30 anni, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente è stato arrestato dai carabinieri della Stazione Roma Porte Portese, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma. I fatti risalgono alla sera di mercoledì 8 novembre quando, i militari sono intervenuti in una farmacia di viale Marconi, su richiesta del personale in turno. Una volta sul posto, i carabinieri hanno accertato che l’indagato stava tentando di acquistare dei farmaci a base di oppiacei e morfina, utilizzando prescrizioni mediche risultate false. La successiva perquisizione domiciliare, ha permesso ai carabinieri della stazione Roma Porte Portese di rinvenire e sequestrare 84 pasticche di ossicodone, 16 pasticche di morfina solfato e vario il materiale utile per il confezionamento. Il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto del 30enne e lo ha sottoposto alla misura dell’obbligo di firma in caserma in attesa del processo.(Rer)