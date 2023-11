Regno Unito: scontri fra polizia e gruppi estrema destra a Chinatown a Londra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni contro manifestanti, gruppi di estrema destra che vogliono disturbare il corteo filo palestinese in corso a Londra, hanno lanciato bottiglie e altri oggetti contro gli agenti di polizia schierati nel quartiere di Chinatown. Lo riferisce la polizia metropolitana (Met) sul suo profilo X. Un gruppo di contro manifestanti che ha lasciato Whitehall e si è spostato a Chinatown "ha affrontato gli agenti e lanciato oggetti contro coloro hanno cercato di fermarli". "Ulteriori agenti sono stati dispiegati nell'area per identificare, localizzare e trattare con le persone coinvolte. La nostra priorità è mantenere il pubblico al sicuro. Non tollereremo disordini nel centro di Londra oggi", ha riferito la polizia su X. Le forze dell'ordine hanno arrestato un uomo che si riteneva armato di coltello e un secondo uomo che è stato "trovato in possesso di un manganello". "La maggior parte del gruppo è staa dispersa, ma gli agenti rimangono nell'area", si legge nel messaggio della Met. (Rel)