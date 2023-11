Pd: Gualtieri, da destra nessuna ricetta per problemi Paese, uniti si può battere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- La Polonia e la Spagna "ci hanno insegnato che se uniti la destra si può battere perché non dà risposte ai problemi del nostro tempo e non ha nessuna ricetta se non quella della legge del più forte". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenuto in Piazza del Popolo nel corso della manifestazione nazionale del Partito democratico. "Grazie a chi dopo un lungo viaggio è arrivato in questa piazza" e "grazie alla nostra segretaria nazionale, Elly Schlein, per aver fortemente voluto a Roma questa splendida Piazza, che parla di speranza, partecipazione, pace, diritti, lavoro, giustizia sociale e ambientale - ha spiegato -. Sono i valori principi, e gli obiettivi che ispirano l'impegno per rilanciare e trasformare Roma. E sono i punti al centro della riscossa democratica nazionale ed europea che questa piazza vuole suscitare e guidare. Una responsabilità nazionale che ci dobbiamo assumere, in previsione delle elezioni europee" ha sottolineato. "Questa piazza gioiosa ci dice che possiamo vincere e vinceremo, e la vittoria inizia oggi in Piazza del Popolo". (Rer)