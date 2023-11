Ucraina: Borrell, Ue sia pronta a sostenere Kiev se aiuti Usa diminuiranno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea dovrebbe essere pronta a sostenere l’Ucraina nella guerra con la Russia se gli aiuti degli Stati Uniti dovessero essere ridotti. Lo ha affermato l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue Josep Borrell, durante il congresso del Partito dei socialisti europei a Malaga. "Abbiamo molti problemi che metteranno alla prova l'Ue. Innanzitutto l'Ucraina, dove la prospettiva di una vittoria nei confronti della Russia non è immediata. E noi europei, che disponiamo dei fondi necessari per questo, dovremmo essere pronti a parlare politicamente, continuare ad aiutare l'Ucraina, dato che il sostegno degli Stati Uniti probabilmente diminuirà", ha detto Borrell.(Res)