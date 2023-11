Giappone-Cina: leader partito Komeito a Pechino dal 22 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del partito giapponese Komeito, Natsuo Yamaguchi, sarà in visita a Pechino per due giorni a partire dal 22 novembre per colloqui con i vertici del Partito comunista cinese. Lo riferiscono fonti citate dal quotidiano "Japan Times", secondo cui la visita è stata proposta dalla parte cinese. Il viaggio era inizialmente in programma lo scorso agosto, ma era stato rimandato a causa delle tensioni tra Tokyo e Pechino in merito al rilascio nell'Oceano Pacifico delle acque decontaminate dell'impianto nucleare di Fukushima. La visita Di Yamaguchi a Pechino avviene inoltre a pochi giorni dall'incontro in programma a San Francisco, a margine del vertice della Cooperazione economica per l'Asia-Pacifico (Apec), tra il premier giapponese Fumio Kishida e il presidente cinese Xi Jinping. Komeito è un partito di tendenza conservatrice, storicamente legato al movimento buddhista Soka Gakkai. Alla Camera dei rappresentanti di Tokyo dipone attualmente di 32 seggi su 465. (Git)