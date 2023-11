Sanità: Marotta (Avs), presentata interrogazione per fare chiarezza su assunzioni Asl Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A settembre 2023 l'Asl di Latina "ha rinnovato i contratti del personale sanitario assunto in forme di collaborazione durante il periodo della pandemia. Insieme ai consiglieri del M5s Novelli e Zuccalà e al consigliere Pd La Penna abbiamo presentato un'interrogazione al Presidente Rocca sulle valutazioni di merito e di metodo effettuate in occasione di tali rinnovi". Così in una nota Claudio Marotta, capogruppo di Avs in Regione Lazio. "Chiediamo trasparenza, in particolare, sulla decisione di rinnovare ben 108 posizioni escludendo solo un operatore da tale rinnovo. Il nostro sistema sanitario ha bisogno di personale qualificato e giovane: non possiamo permetterci di perdere nessuna risorsa disponibile per mezzo di scelte che possono sembrare arbitrarie. È bene, dunque, fare luce sui criteri utilizzati e sulle decisioni adottate". (Com)