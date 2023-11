Medio Oriente: "Cnn", in corso intensi scontri nell'area dell'ospedale di Al Shifa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) sono impegnate in intensi scontri con i miliziani del gruppo palestinese Hamas nell'area dell'ospedale di Al Shifa, nella città di Gaza. Lo riferisce l'emittente statunitense "Cnn" citando fonti militari dello Stato ebraico. I combattimenti sarebbero in corso proprio in queste ore. Fonti mediche locali, nel frattempo, affermano che l'ospedale è stato danneggiato da colpi d'artiglieria, circostanza che non è stata ancora confermata da Israele. (Was)