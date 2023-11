Autonomia: Calderoli, messi nero su bianco con i Lep i diritti da garantire a tutti i cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'autonomia differenziata “in commissione è ormai praticamente chiuso il lavoro: questa settimana c'è l'impegno, anche con l'opposizione, di chiudere esame emendamenti. Dopodiché si voterà il voto al mandato al relatore e si andrà in Aula, nei tempi che stabilirà la capigruppo”. Lo ha dichiarato il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, intervenendo all'inaugurazione della nuova sede cittadina della Lega a Bergamo, in via Muraschi. “Voglio anche ricordare - ha proseguito – che 15 giorni fa, alla fine di ottobre, il Clep ha terminato di definire i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Significa che finalmente, dopo 22 anni, sono scritti nero su bianco i diritti di tutti i cittadini italiani, bergamaschi e non”. “Ci voleva la Lega e un governo di centrodestra per scrivere ciò che doveva essere scontato", ha concluso il ministro. (Rin)