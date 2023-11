Ucraina-Polonia: colloquio Zelensky-Duda, "insieme siamo più forti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forti relazioni tra Ucraina e Polonia sono importanti per l’unità dell’intera Europa: “insieme, entrambi i Paesi sono almeno due volte più forti”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel corso di un video collegamento con l'omologo polacco Andrzej Duda. Zelensky si è congratulato con la Polonia per il suo 105mo anniversario dell'indipendenza. Il presidente ha ringraziato il popolo polacco che resta solidale con gli ucraini nei momenti difficili della guerra d'aggressione russa per l'Ucraina. Zelensky ha sottolineato l’importanza delle forti relazioni tra Ucraina e Polonia come uno dei fondamenti dell’unità europea. "L'unità dell'Europa - il nostro interesse comune - può essere potente solo quando uno dei suoi fondamenti è l'alleanza tra la volontà ucraina e quella polacca, quando siamo insieme, quando siamo insieme nell'Unione europea e nella Nato, e in tutti i momenti decisivi della nostra storia comune. Insieme siamo almeno due volte più forti", ha affermato il presidente ucraino. Duda, a sua volta, ha promesso che la Polonia continuerà a sostenere l’Ucraina nella guerra, nel suo percorso verso l’adesione all'Ue e alla Nato. Il presidente polacco si è congratulato con l'Ucraina per la decisione della Commissione europea di avviare i negoziati per l'adesione all'Ue. (Kiu)