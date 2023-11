Francia-Corea del Sud: incontro tra ministri Esteri a Parigi, Park chiede sostegno per Expo 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Corea del Sud, Park Jin, è stato ricevuto a Parigi dall'omologa francese Catherine Colonna, con cui ha discusso di relazioni internazionali e di una lunga serie di questioni internazionali d'interesse comune, dalle minacce della Corea del Nord alla guerra in Ucraina, e alla quale ha chiesto sostegno per la candidatura di Busan per Expo 2030. Lo rende noto oggi l'agenzia di stampa sudcoreana "Yonhap". Park, giunto a Parigi per partecipare al sesto Forum per la pace, ha illustrato alla controparte gli sforzi di Seul per la pace e la stabilità della Penisola coreana e del nord-est asiatico, e ha espresso l'auspicio che la cooperazione con Parigi possa crescere in particolare nelle aree dell'aerospazio e dell'energia nucleare. Colonna, da parte sua, ha espresso pieno sostegno all'impegno della Corea del Sud e ha definito gli scambi di alto livello tra i due Paesi "solide fondamenta per il rafforzamento della cooperazione". (Git)