Medio Oriente: presidente siriano Assad, Gaza rappresenta sofferenza popolo palestinese

- Gaza è l’incarnazione e l’espressione della sofferenza del popolo palestinese. Lo ha dichiarato il presidente siriano Bashar al Assad nel suo discorso tenuto durante il vertice straordinario congiunto arabo-islamico per discutere gli sviluppi della situazione nella Striscia di Gaza in corso a Riad. “La questione centrale non è Gaza, ma piuttosto la Palestina”, ha proseguito Assad, mettendo in guardia “dal rischio di genocidio al quale il popolo palestinese è esposto”. “La recente aggressione è una nuova fase della criminalità sionista iniziata negli anni ‘70”, ha detto Assad, aggiungendo che il solo risultato del processo di pace “è che l’entità sionista è diventata più aggressiva”.(Res)