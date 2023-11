Turismo: sindaco Civitavecchia, tre milioni di croceristi, capolavoro del territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In genere "amo dire che i risultati che otteniamo sono frutto del gioco di squadra. Il traguardo dei tre milioni di crocieristi va considerato un capolavoro di tutto il territorio". Lo scrive in una nota il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco. Chiaramente, l'Autorità di sistema portuale di Pino Musolino e il Cruise Terminal di John Portelli sono stati i maggiori e principali player di questo successo di livello internazionale. Un grande plauso va a Capitaneria, forze dell'ordine, lavoratori del comparto e tutta la città, compresi alcuni uffici comunali e Civitavecchia Servizi Pubblici. Una straordinaria storia che, come hanno giustamente messo in luce i viceministri Edoardo Rixi e Galeazzo Bignami e il vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli, rende Civitavecchia un modello da seguire.". (Com)