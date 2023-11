Tim: Labriola, accordo con Kkr non più prorogabile, a Vivendi dico "sediamoci e parliamo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo per la cessione della rete di Tim al fondo statunitense Kkr non era più prorogabile e favorirà nuovi investimenti. Lo ha detto l'Amministratore delegato di Tim, Pietro Labriola, in una intervista al quotidiano britannico “Financial Times”. ”Abbiamo diviso la società e l'abbiamo ricomposta più volte come se fosse un set della Lego per vedere se vi fossero altre strade percorribili ma non ce n'erano”, ha detto l'Ad, secondo cui con la cessione della rete Tim avrà “finalmente l'opportunità di investire” sia all'interno sia all'esterno dell'azienda, “che è fondamentale nell'attuale trasformazione del nostro settore". Labriola ha voluto sottolineare come la questione della vendita della rete fosse in agenda da tempo. "Il gruppo ha discusso della vendita della rete almeno cinque volte dal 2013", ha ricordato l'Ad, secondo cui si è valutato anche di “vendere la società di servizi, ma la verità è che non avrebbe risolto il nostro problema di indebitamento e non c'era una fila di acquirenti". (segue) (Rel)