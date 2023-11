Tim: Labriola, accordo con Kkr non più prorogabile, a Vivendi dico "sediamoci e parliamo" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Labriola sono state valutate altre opportunità, fra cui la vendita degli asset in Brasile che, tuttavia, è stata ritenuta impraticabile, in quanto quello sudamericano "è il paese da cui proviene il 30 per cento" dei ricavi di Tim. Labriola ha quindi tentato di aprire un dialogo con Vivendi, gruppo francese che detiene la maggioranza di Tim e che si è espresso in maniera contraria alla cessione della rete. "Sediamoci e parliamo", ha detto l'Ad, che ha difeso il voto unanime del Consiglio di amministrazione, rispondendo così a chi chiede un passaggio all'assemblea degli azionisti. Labriola, inoltre, ha rimarcato che "l'oggetto sociale di Telecom Italia non cambierà" e che "lo statuto non ci impone di possedere l'infrastruttura". (Rel)