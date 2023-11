Egitto: l’inflazione scende al 38,5 per cento a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione annuale in Egitto è sceso al 38,5 per cento a ottobre, rispetto al 40 per cento di settembre. Lo ha riferito l'Agenzia centrale per la mobilitazione pubblica e le statistiche, secondo la quale l'inflazione nelle città egiziane è scesa al 35,8 per cento in ottobre su base annua rispetto al 38 per cento di settembre. Il tasso di inflazione era salito in seguito al calo del prezzo della sterlina egiziana rispetto al dollaro di circa il 25 per cento dall’inizio dell’anno ad oggi(Cae)