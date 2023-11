Serbia: von der Leyen a a Vucic, normalizzare i rapporti con il Kosovo per adesione a Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessaria una normalizzazione tra Serbia e Kosovo. A dirlo la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in una conferenza stampa congiunta con il presidente serbo, Aleksandar Vucic, in Serbia. "Il violento attacco del 24 settembre nel Kosovo settentrionale è assolutamente inaccettabile. I responsabili devono essere chiamati a rispondere e consegnati alla giustizia. Questo è assolutamente cruciale per entrambi, per impegnarsi e percorrere la strada della normalizzazione", ha dichiarato von der Leyen. "A questo proposito, è importante che la Serbia approvi lo Statuto della comunità associativa" dei comuni a maggioranza serba nel Nord del Kosovo. "Il Kosovo deve attuare questo statuto e inoltre è essenziale che la Serbia inizi l'attuazione degli accordi esistenti e non perda tempo. In questo senso, il luogo giusto per discutere di tutte queste questioni è il dialogo facilitato dall'Ue. È l'unica strada percorribile. È un buon modo per accedere al piano di crescita, ma soprattutto è il modo migliore per guardare a un futuro in cui la Serbia faccia parte dell'Unione europea", ha aggiunto la presidente dell'esecutivo Ue. L'accordo di Ocrida, ha poi concluso, "prevede diverse fasi, che includono, ad esempio, il riconoscimento di documenti e istituzioni da parte della Serbia. E questo, d'altra parte, va di pari passo con l'istituzione dell'Associazione dei comuni a maggioranza serba, che deve essere consegnata dal Kosovo. Aprirebbe la strada alla normalizzazione delle relazioni tra le parti, un presupposto necessario per il rispettivo percorso europeo". (Beb)