Serbia: sondaggio Istituto affari europei, 39 per cento cittadini vede Usa come "nemico"

- Più di un terzo dei cittadini della Serbia, il 39 per cento, vede gli Stati Uniti come un "nemico". Quasi la metà invece crede che per il Paese sia importante avere buoni rapporti sia con la Russia che con gli Usa. Lo rivela l'ultima ricerca dell'Istituto per gli affari europei. Secondo gli intervistati, i fattori chiave per il miglioramento delle relazioni tra Washington e Belgrado sono la risoluzione della questione del Kosovo e l'ingresso della Serbia nell'Unione europea. La rilevazione è stata condotta in Serbia dall'11 al 29 maggio di quest'anno su un campione rappresentativo di 1.200 intervistati. (Seb)