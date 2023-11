Manovra: Ronzulli, maggioranza non presenterà emendamenti, coalizione coesa e responsabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il patto della maggioranza tiene "perché siamo persone responsabili. La maggioranza ha deciso di non presentare emendamenti alla manovra di bilancio per diverse ragioni. Una su tutte è che la manovra abbiamo contribuito a scriverla, ogni partito ha dato la sua idea e la sua ricetta ed è ancora in fase di scrittura". Lo ha detto Licia Ronzulli, presidente dei senatori di Forza Italia, a margine dell'assemblea Nord-Ovest dei seniores di Forza Italia, "Il ruolo attivo dei seniores nella società" a Milano. "Probabilmente ci sarà un emendamento maxi del governo, che raccoglie le modifiche da fare alla manovra - ha aggiunto Ronzulli - l’altro motivo per cui abbiamo deciso di mantenere questo patto è perché la coalizione è coesa, crede e dà fiducia a questo governo. Quindi la maggioranza del parlamento crede nella manovra che ha scritto questo governo e siccome è compatta e coesa non ha bisogno di emendare nulla". "Inoltre in un momento di crisi internazionale dobbiamo dare un segnale ai mercati. Questo per dire che noi non presenteremo emendamenti alla manovra ma ci sarà una interlocuzione col governo per alcune modifiche da fare all’interno del maxi emendamento, sul decreto anticipi abbiamo fatto una serie di richieste che sono in fase di valutazione, una su tutte quella del bonus psicologo", ha concluso. (Rem)