Scozia: Edimburgo prima città in cui sarà vietato parcheggiare sul marciapiede

- Edimburgo sarà la prima città della Scozia a vietare completamente alle auto di parcheggiare sui marciapiedi. Secondo quanto disposto dal consiglio comunale, i conducenti che salgono sul marciapiede dovranno affrontare una multa di 100 sterline (114 euro). Sarà inoltre vietato il parcheggio in doppia fila, sebbene sia prevista un'esenzione per i conducenti di camion e furgoni per le consegne. Le normative nazionali entreranno in vigore l’11 dicembre, mentre l’entrata in vigore a Edimburgo inizierà a gennaio del 2024. (Rel)