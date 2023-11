Autonomia: Ronzulli, entro dieci giorni mandato al relatore e poi in aula - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- "Sono stata in commissione affari costituzionali settimana scorsa e secondo me entro la prossima settimana, dieci giorni, potremo dare il mandato al relatore e quindi portarla in aula al Senato. Credo che siamo davvero a buon punto". Lo ha detto Licia Ronzulli, presidente dei senatori di Forza Italia, a margine dell'assemblea Nord-Ovest dei seniores di Forza Italia, "Il ruolo attivo dei seniores nella società" a Milano. "Sul premierato ancora c'è da lavorare, non è una cosa così veloce - ha aggiunto Ronzulli - l'opposizione o si siede e per una volta fa un atto di maturità e di responsabilità e si siede per scrivere assieme a noi questa riforma, perché veramente vogliamo che abbia il più ampio consenso parlamentare". "Però se invece l'opposizione sarà pregiudiziale e pretestuosa arriviamo fino a un certo punto, dopodiché diamo la parola agli italiani", ha concluso. (Video: Agenzia Nova) (Rem)