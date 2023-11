Sicurezza stradale: Mit, più controlli, meno vittime e incidenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più controlli in strada e pattuglie per la sicurezza stradale. Tra il primo gennaio e il 30 settembre 2023 i controlli con etilometro agli automobilisti registrano un + 61,2 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Oltre 1,135 milioni di veicoli controllati pari al +3,3 per cento e 1,3 milioni di violazioni accertate corrispondente al +20 per cento. Meno morti e meno incidenti stradali nello stesso periodo: rispettivamente - 7,8 per cento e - 9,5 per cento. Lo riferiscono in una nota congiunta il ministero dei Trasporti e il ministero dell’Interno, a partire dai dati raccolti dal dipartimento della Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno, insieme con gli uffici del Mit, che collaborano strettamente per la prevenzione e la sicurezza sulle strade. Il dicastero di Porta Pia ha stanziato tre milioni per il triennio 2023/2025 per l’acquisto di attrezzature e dispositivi per implementare i controlli della Polizia stradale. Oltre ad avviare una nuova campagna di sensibilizzazione che sarà pronta per i primi mesi del prossimo anno. (segue) (Rin)