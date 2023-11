Milano: bando dal Comune, in affitto immobili a 100 euro al mese per no profit (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Associazioni, cooperative sociali, comitati, fondazioni e altri soggetti senza scopo di lucro per partecipare alla gara devono presentare una proposta progettuale di utilizzo per la realizzazione di attività sociali, culturali, sportive, educative e formative come laboratori, sostegno allo studio, consulenze per la cittadinanza. Il bando è aperto fino al prossimo 12 dicembre. Il contratto di locazione sarà di 6+6 anni, mentre la concessione d'uso avrà una durata di 12 anni. I soggetti interessati possono visionare le unità immobiliari secondo un calendario di sopralluoghi pubblicato con l'avviso pubblico sul sito del Comune di Milano. (Com)