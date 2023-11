Roma: assessore lavori pubblici, rifacimenti pavimentazioni storiche, si parte con via dei Corridori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli interventi sulle pavimentazioni storiche sono realizzati in conformità con il Piano sanpietrini che prevede: la riqualificazione delle strade in selciato e delle strade in asfalto; la trasformazione da selciato ad asfalto per gli assi viari di primaria importanza (soggetti ad elevato traffico); la trasformazione da asfalto a selciato per quelli secondari. Al fine di procedere a un bilanciamento tra le differenti lavorazioni, tutti i sanpietrini che saranno tolti saranno riposizionati, con conseguente compensazione dei materiali da utilizzare. Gli interventi sono stati progettati d'intesa tra Roma Capitale e gli enti di tutela. (Com)