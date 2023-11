Regno Unito: scontri fra polizia e gruppi estrema destra nei pressi del Cenotafio a Londra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli scontri sono avvenuti pochi istanti prima dei due minuti di silenzio che si celebrano ogni anno alle ore 11 ora di Londra (le 12 in Italia) del Gorno dell'armistizio, quando centinaia di persone si sono radunate al Cenotafio per commemorare i caduti del Regno Unito nella Prima guerra mondiale. "Mentre i due minuti di silenzio sono stati rispettati e sono trascorsi senza incidenti a Whitehall, gli agenti di polizia hanno subito delle aggressioni da parte dei contro manifestanti che si trovano nella zona in numero significativo", si legge in un messaggio pubblicato su X dalla polizia metropolitana (Met) di Londra. La Met ha detto che "userà tutti i poteri e le tattiche a disposizione per impedire" ai contro-manifestanti di provocare degli scontri con i dimostranti filo palestinesi. (Rel)