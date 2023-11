Emirati: NextTech Innovation Stage riunisce startup e investitori durante il Global Media Congress

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Adnec e l'agenzia di stampa degli Emirati Arabi Uniti “Wam” sono lieti di confermare che per il secondo anno, il NextTech Innovation Stage ospiterà startup dei media da tutto il mondo al Global Media Congress di quest'anno, che si svolgerà ad Abu Dhabi dal 14 al 16 novembre 2023. Lo riferisce un comunicato. Essendo il principale evento del Medio Oriente per startup e investitori nel settore dei media, The NextTech Innovation Stage offrirà alle startup in fase iniziale una piattaforma in cui potranno mostrare le loro soluzioni e capacità davanti a un pubblico di professionisti e investitori del settore. Con 25 startup in fase iniziale e in crescita provenienti da tutto il mondo, i partecipanti presenteranno le loro soluzioni all'avanguardia, utilizzando l'intelligenza artificiale, l'apprendimento automatico, Ar/Vr, soluzioni multimediali sostenibili, metodi di produzione di contenuti innovativi e un'ampia gamma di altre applicazioni tecnologiche per i media industria. Queste startup otterranno un accesso senza precedenti a un pubblico di leader del settore dei media, influencer e investitori, offrendo loro l’opportunità di catalizzare i loro percorsi di crescita, fare rete e stringere partnership. (segue) (Res)