Emirati: NextTech Innovation Stage riunisce startup e investitori durante il Global Media Congress (2)

- L'evento culminerà nella GMC NextTech Pitch Competition per presentare i propri prodotti e servizi ai principali investitori, alle principali parti interessate, alle società di venture capital e agli esperti del settore. Una giuria di stimati giudici provenienti da Huawei, Tecom Group, Abu Dhabi SME Hub, Plug & Play e The Collective Hub valuterà le loro prestazioni tecniche, la fattibilità dei loro prodotti e il loro potenziale sul mercato. Verranno assegnati premi: il primo classificato riceverà un premio in denaro di 50.000 dirham per sostenere la crescita del proprio business, il secondo classificato riceverà l'iscrizione a Dubai Media City, una piattaforma abilitante per imprenditori e startup che coltivano il business verso la fase successiva di crescita, e il terzo classificato riceverà uno stand espositore gratuito al Global Media Congress del prossimo anno. (segue) (Res)