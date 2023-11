Emirati: NextTech Innovation Stage riunisce startup e investitori durante il Global Media Congress (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Humaid Matar Al Dhaheri, amministratore delegato del gruppo Adnec, ha dichiarato: "Sono lieto di avere 25 startup che si uniscono a noi quest'anno sull'Innovate Stage e non vedo l’ora di vedere come le loro soluzioni innovative stanno affrontando alcune delle sfide più urgenti che il settore dei media deve affrontare. Auguro a tutti i nostri partecipanti buona fortuna per la prossima competizione sul campo e ringrazio i nostri giudici per aver fornito la loro analisi esperta su quella che sarà sicuramente una gara serrata”.Ulteriori informazioni sull'Innovate Stage possono essere trovate qui: https://globalmediacongress.ae/en/features/innovate-stage-nextech/ (Res)