Medio Oriente: principe saudita Mohammed bin Salman, fermare immediatamente operazioni militari

- Il principe ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, ha chiesto “l’immediata cessazione delle operazioni militari” in corso nella Striscia di Gaza e il rilascio di tutti i prigionieri. È quanto emerso nel discorso pronunciato dal principe ereditario durante il vertice straordinario congiunto arabo-islamico per discutere gli sviluppi della situazione nella Striscia di Gaza in corso a Riad. “Questa è una catastrofe umanitaria che dimostra l’incapacità della comunità internazionale e del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di porre fine alle gravi violazioni delle leggi umanitarie internazionali da parte di Israele e dimostra il doppio standard adottato dal mondo”, ha aggiunto Mohammed bin Salman. "Siamo certi che l’unico modo di raggiungere la pace sia la fine dell'occupazione israeliana e degli insediamenti illegali, il ripristino dei diritti riconosciuti del popolo palestinese e la creazione dello Stato con i confini del 1967, con Gerusalemme Est come capitale", concluso il principe ereditario.(Res)