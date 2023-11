Medio Oriente: presidente palestinese Abbas chiede di fermare attacchi israeliani su Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese, Mahmoud Abbas, ha chiesto di fermare gli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza e di consentire l’ingresso di aiuti umanitari nell’exclave palestinese. È quanto emerso nel discorso pronunciato da Abbas durante il vertice straordinario congiunto arabo-islamico per discutere gli sviluppi della situazione nella Striscia di Gaza in corso a Riad. "Il Consiglio di sicurezza dell'Onu deve agire rapidamente per fermare l'aggressione israeliana e consentire l'ingresso degli aiuti umanitari nella Striscia, nonché per impedire l'espulsione del popolo palestinese da Gaza e in Cisgiordania", ha detto Abbas.(Res)