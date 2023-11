Medio Oriente: re giordano Abdullah II, “impossibile restare in silenzio su eventi a Gaza”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è possibile restare in silenzio di fronte a quello che avviene nella Striscia di Gaza. Lo ha dichiarato il re della Giordania, Abdullah II, durante il vertice straordinario congiunto arabo-islamico per discutere gli sviluppi della situazione nella Striscia di Gaza in corso a Riad. “I palestinesi nella Striscia di Gaza stanno morendo in una guerra terribile che deve finire immediatamente", ha detto il sovrano hascemita, ricordando che "questa ingiustizia dura da più di settant'anni". "Non possiamo rimanere in silenzio su ciò che sta accadendo nella Striscia di Gaza, devono essere mantenuti corridoi umanitari sostenibili e sicuri. La soluzione dei due Stati è l'unico modo per porre fine alla crisi sofferenza del popolo palestinese", ha aggiunto re Abdullah II.(Res)