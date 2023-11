Medio Oriente: Al Sisi invita comunità internazionale a fermare guerra a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha chiesto alla comunità internazionale di prendere “una posizione seria” e di fermare la guerra in corso nella Striscia di Gaza. Lo ha dichiarato Al Sisi durante il vertice straordinario congiunto arabo-islamico per discutere gli sviluppi della situazione nella Striscia di Gaza in corso a Riad, denunciando “i doppi standard della comunità internazionale nell'affrontare le crisi”. L’Egitto, ha ricordato Al Sisi, “ha condannato fin dall’inizio gli attacchi e l’uccisione dei civili di entrambe le parti”. “La comunità internazionale, in particolare il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha la responsabilità diretta di lavorare seriamente per un cessate il fuoco immediato e sostenibile e impedire lo sfollamento forzato dei palestinesi”. “È necessario garantire un accesso sicuro, rapido e sostenibile agli aiuti umanitari e far sì che Israele si assuma la propria responsabilità internazionale, in quanto potenza occupante”, ha affermato Al Sisi, sottolineando la necessità di creare uno Stato palestinese indipendente sui confini del 4 giugno 1967 e con Gerusalemme est come capitale(Cae)