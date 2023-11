Medio Oriente: l’emiro del Qatar condanna silenzio della comunità internazionale su Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, ha criticato la comunità internazionale per essere rimasta in silenzio di fronte alla sofferenza dei civili palestinesi e per aver consentito a Israele di violare il diritto internazionale. È quanto dichiarato da Al Thani durante il vertice straordinario congiunto arabo-islamico per discutere gli sviluppi della situazione nella Striscia di Gaza in corso a Riad. “Quello che sta accadendo a Gaza è una minaccia reale a tutti i livelli. Si tratta di eventi senza precedenti: come mai il bombardamento degli ospedali diventa un normale attacco con la falsa accusa che sotto ci siano tunnel e installazioni militari?", ha detto l'emiro, spiegando che la comunità internazionale “non è riuscita a fermare i crimini di guerra a Gaza”. "Come è possibile che gli ospedali vengano attaccati e il mondo tace?”, ha detto Al Thani, ricordando che il Qatar "respinge fermamente il tentativo di impedire l’ingresso di aiuti umanitari e di usarli come ricatto politico da parte di Israele. Siamo partner nello sforzo per ottenere un cessate il fuoco e una pausa umanitaria a Gaza, e chiediamo all’Onu di intervenire". “È necessario inviare squadre per indagare su quello che sta accadendo nella Striscia”, ha concluso.(Res)