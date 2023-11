Medio Oriente: Erdogan, necessaria conferenza internazionale per soluzione permanente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario convocare una conferenza internazionale di pace per arrivare a una soluzione permanente tra israeliani e palestinesi. Lo ha dichiarato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, durante il vertice straordinario congiunto arabo-islamico per discutere gli sviluppi della situazione nella Striscia di Gaza in corso a Riad. Il presidente turco ha inoltre invitato l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) ad aprire un'indagine sul possesso di armi nucleari da parte di Israele. "Questa questione delicata, che minaccia la sicurezza e la stabilità nella regione, non può essere rimossa dall'agenda", ha affermato Erdogan.(Res)