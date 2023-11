Roma: danneggiava le auto parcheggiate in zona Celio, denunciato 51enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aveva l'abitudine di rigare le macchine parcheggiate su via Annia e a Largo della Sanità: è stato però identificato e denunciato dai poliziotti del commissariato Celio. L'uomo, un 51enne romano, è stato riconosciuto grazie al controllo incrociato dei numerosi apparati di videosorveglianza di zona. Le indagini hanno preso avvio a seguito delle varie denunce effettuate nel corso dell'anno, aventi ad oggetto la stessa tipologia di reato. Il sospettato è stato filmato più volte mentre passeggiava tra via Annia e Largo della Sanità, dove aveva l'abitudine di parcheggiare la propria autovettura e, durante i vari tragitti, non rinunciava a rigare le macchine lì parcheggiate con un oggetto contundente.(Rer)